Enfrentamiento en vía pública provoca caos en Tehuacán

Una riña campal se registró en la intersección de la 23 Oriente y la avenida de la Juventud, en el municipio de Tehuacán, lo que generó momentos de tensión entre vecinos, comerciantes y transeúntes.

De acuerdo con reportes ciudadanos, un grupo de individuos se enfrentó en la vía pública utilizando objetos como machetes, tubos y piedras. Como resultado del altercado, varios vehículos que se encontraban en el lugar resultaron dañados, principalmente en parabrisas y carrocería.

En torno al origen del incidente, de manera preliminar se manejan dos versiones: una posible confrontación entre particulares que escaló a partir de una discusión, y otra que apunta a un intento de robo frustrado que derivó en la agresión.

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Por su parte, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras recibir el reporte; sin embargo, a su llegada los presuntos responsables ya se habían retirado.

Posteriormente, se implementaron recorridos de vigilancia en colonias aledañas con el objetivo de localizarlos, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas. La vialidad fue parcialmente cerrada mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Editor: César A. García

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