Roban arma y vehículo de policía ministerial en Amozoc

Se cometió el robo del arma de cargo y vehículo particular de un agente adscrito a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), lo que provocó una movilización policiaca amplia en la zona de Amozoc.

La mañana de este viernes, un elemento de la AEI llamó a urgencias e informó que su vehículo personal fue robado en la colonia Casa Blanca, además de que su arma se encontraba dentro.

Tras dar aviso a sus superiores, el agente presentó de inmediato una denuncia por lo ocurrido, aunque hasta ahora no se ha revelado si el fusil sustraído sería un arma larga o corta.

Por lo tanto, agentes de la Policía Municipal de Amozoc y de la propia Fiscalía General del Estado (FGE) desplegaron un operativo de búsqueda en el área para dar con los responsables. Sin embargo, hasta ahora no existe reporte de personas detenidas o de la localización del vehículo y arma sustraídos.

#Seguridad 🚓 Un policía de #Amozoc reportó que su vehículo particular, con su arma de cargo en el interior, fue robado.



Por esta razón fue implementado un operativo de búsqueda por parte de la Policía Municipal y estatal.



Con información de @_jesuszav pic.twitter.com/fNsm2WLWOy — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 4, 2025

Editor: Renato León

Te recomendamos: