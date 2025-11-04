Roban arma y vehículo de policía ministerial en Amozoc

Se cometió el robo del arma de cargo y vehículo particular de un agente adscrito a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), lo que provocó una movilización policiaca amplia en la zona de Amozoc.
La mañana de este viernes, un elemento de la AEI llamó a urgencias e informó que su vehículo personal fue robado en la colonia Casa Blanca, además de que su arma se encontraba dentro.
Tras dar aviso a sus superiores, el agente presentó de inmediato una denuncia por lo ocurrido, aunque hasta ahora no se ha revelado si el fusil sustraído sería un arma larga o corta.
Por lo tanto, agentes de la Policía Municipal de Amozoc y de la propia Fiscalía General del Estado (FGE) desplegaron un operativo de búsqueda en el área para dar con los responsables. Sin embargo, hasta ahora no existe reporte de personas detenidas o de la localización del vehículo y arma sustraídos.
Editor: Renato León