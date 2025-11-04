Autobús atropella a madre y su bebé en Bulevar Las Torres

Una mujer y su hijo fueron atropellados por un autobús de pasajeros de la línea ADO; presuntamente, la madre habría tropezado al cruzar el Bulevar Las Torres.

La mañana de este martes, se reportó a emergencias que una mujer y su bebé había sido arrollada por la unidad 212 de la empresa ADO, frente a Paseo Destino, donde solicitaban el apoyo de paramédicos.

Los paramédicos de SUMA llegaron hasta la escena, donde dieron atención prehospitalaria a la mujer y a su hijo de aproximadamente 10 meses de edad, mismo que solo resultó con algunos raspones y golpes menores.

La fémina fue llevada al hospital para su correcta atención. Por su parte, Peritos Viales se encargaron de poner bajo detención al conductor del autobús, durante el proceso de investigación para deslindar responsabilidades.

Según testigos, el accidente ocurrió cuando la mujer cruzaba la calle con su hijo en brazos y tropezó justo cuando el conductor giraba para incorporarse al Bulevar Las Torres, sin embargo, serán los peritos, quienes determinen la mecánica del percance.

#Seguridad 🚑 Una mujer fue atropellada por un autobús en el bulevar Carmelitas, a la altura de Paseo Destino. Fue atendida por paramédicos.



Con información de @_Jesuszav pic.twitter.com/Uzz68rUUR7 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 4, 2025

Editor: Renato León

