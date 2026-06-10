Aficionados convivieron con antojitos previo al encuentro entre Perú y España

Miles de aficionados disfrutaron del encuentro amistoso entre Perú y España, como parte de la fiesta mundialista que se vive en el país y que en Puebla inició con el partido entre las selecciones de México y Ghana.

El Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, impulsa eventos de clase mundial en torno al deporte, la cultura y el arte, con el fin de proyectar a la entidad a nivel internacional y consolidarla como el Latido de México, mientras genera una derrama económica que beneficia a todos los sectores empresariales.

Previo al partido y para disfrute de las y los aficionados futbolistas, se llevó a cabo una verbena popular en la explanada del Estadio Cuauhtémoc, en un ambiente seguro y familiar, donde, con antojitos mexicanos como tamales, tacos y aguas frescas, convivieron las y los seguidores de ambas selecciones mundialistas.

Antonio, aficionado que viajó desde Toluca, Estado de México, compartió que ha disfrutado de la gastronomía poblana y del entorno seguro. Por su parte, Rosa María Sánchez destacó la tranquilidad con la que disfrutó de toda la verbena y su llegada a la explanada del Estadio.

Con los encuentros futbolísticos amistosos: México-Ghana y Perú-España, el Gobierno del Estado coloca a Puebla en el foco nacional y mundial como sede de selecciones mundialistas y promueve las riquezas turísticas, gastronómicas, naturales y culturales que generan riqueza comunitaria en beneficio de todas y todos, en línea con la visión de desarrollo económico del gobierno federal humanista, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

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