Acidificación oceánica debilitaría dientes de los tiburones

Un estudio realizado por científicos alemanes advierte que la acidificación de los océanos podría debilitar estructuralmente los dientes de los tiburones, volviéndolos más propensos a romperse y alterando potencialmente su posición en la cima de la cadena alimentaria marina.

Los investigadores publicaron sus hallazgos en la revista Frontiers in Marine Science, y durante su trabajo recolectaron más de 600 dientes desechados de tiburones de arrecife de punta negra (Carcharhinus melanopterus) en un acuario y los expusieron a agua con los niveles de acidez actuales y los proyectados para el año 2300.

Los dientes sometidos al agua más ácida presentaron daños significativamente mayores, incluyendo grietas, agujeros, corrosión en la raíz y degradación de la estructura del esmalte.

“Los dientes de tiburón son armas altamente desarrolladas, diseñadas para cortar carne, no para resistir el ácido del océano“, señaló Maximilian Baum, biólogo marino de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf y autor principal del estudio. Advirtió que, aunque el fenómeno no ocurrirá de manera inmediata, representa una nueva amenaza para los escualos, que ya enfrentan contaminación, sobrepesca y cambio climático.

Causas y proyecciones de la acidificación

La acidificación ocurre cuando los océanos absorben mayores cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, un proceso vinculado a la quema de combustibles fósiles.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), se espera que la acidez de los océanos alcance niveles casi diez veces superiores a los actuales para el año 2300, según los científicos alemanes.

Actualmente, más de un tercio de las especies de tiburones se encuentran amenazadas, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Maximilian Baum advirtió que algunas especies podrían acercarse a la extinción en los próximos años y que la acidificación podría ser un factor determinante en ese proceso.

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