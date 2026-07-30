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Tigres de Bengala son afectados por pérdida de hábitat y caza furtiva

Por:
Renato León A.
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Se estima que menos de 2 mil 500 ejemplares de esta subespecie sobreviven en estado salvaje. / Foto: Envato Elements.

El tigre de Bengala (Panthera tigris tigris), la subespecie más numerosa de tigre en el mundo, enfrenta serias afectaciones poblacionales debido a la pérdida de hábitat, la reducción de presas, la caza furtiva y los conflictos con comunidades humanas. Se estima que existen aproximadamente 2 mil 500 ejemplares en estado salvaje, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Existen cinco subespecies de tigres en estado salvaje, pero el tigre de Bengala es la subespecie más numerosa y habita en Bangladesh, Bután, India y Nepal.

La expansión de la agricultura, los asentamientos humanos y la tala comercial han reducido las extensiones de bosque que los tigres requieren para mantener poblaciones viables, además, la caza furtiva, impulsada por el comercio ilegal de pieles y partes del cuerpo, representa otra amenaza directa.

Por otro lado, el desarrollo de infraestructuras como carreteras, cercas y represas limita su capacidad de desplazamiento y acceso a alimento.

Pese a los desafíos, hay casos que dan esperanza en la conservación, en el marco del Día Internacional del Tigre, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), dio a conocer que la población de estos félidos en Nepal alcanzó los 429 individuos, un aumento respecto a los 121 en estado silvestre que se registraban en 2010.

Clima y conservación

El cambio climático genera alteraciones en el medio ambiente físico, como cambios en la extensión del hábitat y el aumento de fenómenos meteorológicos extremos: olas de calor, incendios forestales, sequías e inundaciones, lo que ha afectado en territorios que históricamente habían sido habitados por estos tigres.

Otro punto es la escasez estacional de agua, como ha ocurrido en Bután, donde cada vez más los tigres se acercan a asentamientos humanos, incrementando los conflictos con la población local.

Como depredadores, los tigres regulan las poblaciones de ungulados silvestres y mantienen el equilibrio de los ecosistemas forestales, sumado a lo ya mencionado, las reservas que los protegen funcionan como sumideros de carbono.

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