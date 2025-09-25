Rescatan 40 animales víctimas de tráfico ilegal en Tabasco

El día de hoy se hizo público que, durante un operativo llevado a cabo por autoridades entre el 18 y 19 de septiembre en la carretera Cárdenas–Coatzacoalcos, se logró el rescate de 40 animales que eran traficados de manera ilegal en condiciones que ponían en peligro su supervivencia.

Las especies transportadas pertenecían a la NOM-059-SEMARNAT-2010, la cual es una norma de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat) que protege a determinado grupo de especies animales.

Entre dichas especies se encontraban tres cotorros de cachete amarillo, veinte pericos pecho sucio, siete cotorros frente blanca, cuatro iguanas verdes y seis cocodrilos de pantano.

Las condiciones en las que eran contrabandeados dichos animales indignaron a las autoridades, pues las aves se encontraban atadas en varas de madera, y a otras les colocaron pintura amarilla en la cabeza, lo cual causa ceguera; mientras que los reptiles se encontraban guardados en cartas de cartón.

En el operativo participaron elementos de la Procuraduría Federal de Protección del Medio Ambiente (Profepa), así como de la Policía Municipal de Huimanguillo, así como la Policía Estatal de Tabasco y Veracruz.

