Bety Sánchez inicia obras de pavimentación y mejora escolar en Zacatlán

La presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, aseguró que a Tlalixtlipa “está llegando el segundo piso de la Cuarta Transformación” con obras y acciones que buscan mejorar la calidad de vida de la población. Así lo expresó durante una gira de trabajo en esta junta auxiliar, donde supervisó e inició distintos proyectos de infraestructura.

La jornada comenzó con el banderazo de arranque de la pavimentación con concreto hidráulico en el acceso principal a la comunidad, obra que incluirá un andador con iluminación para mayor seguridad de las y los habitantes.

Posteriormente, en Huilotepec, la edil anunció la construcción de huellas de camino con concreto hidráulico, de dos metros de ancho, que facilitarán tanto el tránsito peatonal como el de vehículos.

Durante el recorrido, niñas y niños del preescolar Girasol agradecieron a la alcaldesa por la construcción de la barda perimetral y el acceso a su plantel, trabajos realizados en un plazo de dos meses. Padres y madres de familia también reconocieron la respuesta inmediata del ayuntamiento para atender esta necesidad.

Al finalizar la gira, Bety Sánchez reiteró que la prioridad de su administración es atender a quienes más lo requieren. “Lo más importante es trabajar por los que menos tienen, contribuyendo a mejorar su calidad de vida”, subrayó.

