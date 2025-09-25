Bloquean la Amozoc–Nautla para exigir reparación de carreteras

Desde la mañana de este jueves, vecinos de las comunidades de La Legua, Huehueymico y San Miguel Capulines, en el municipio de Teziutlán, realizan cierres de vialidades como medida de protesta para exigir la reparación de distintos tramos carreteros.

Un grupo de aproximadamente 20 personas mantiene bloqueada la carretera federal Amozoc–Nautla, a la altura del módulo de seguridad de La Legua, al señalar que están hartos de la falta de compromiso de la actual administración municipal.

Acusan nulo trabajo en materia de obra pública y reclaman la reparación inmediata de un tramo carretero deteriorado que, aseguran, ha provocado daños en vehículos y diversos accidentes.

Los inconformes refieren que en varias ocasiones han acudido a las autoridades municipales encabezadas por la edil Karla Martínez, pero han sido ignorados, bajo el argumento de falta de recursos para atender el bacheo de la vialidad.

Aseguran que con esta manifestación buscan ser escuchados y advierten que podrían radicalizar sus acciones en caso de no obtener una respuesta. Aunque ya se encuentran en la zona representantes de la Secretaría de Gobernación estatal y municipal, los vecinos exigen una audiencia directa con la alcaldesa.

Los bloqueos comenzaron alrededor de las 09:00 horas y afectan a personas de municipios aledaños. Los puntos cerrados son: Tramo federal Teziutlán–Tlapacoyan , a la altura del módulo de seguridad en Chignaulingo.

, a la altura del módulo de seguridad en Chignaulingo. Libramiento a Ixticpan .

. Entrada a San Miguel Capulines.

Entrada a El Carrizal.

Hasta el momento se desconoce la hora en que los habitantes permitirán el paso, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas buscar vías alternas.

