Texmelucan entregará 50 motocarros para recolección de residuos

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan informa que, como parte de las acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones laborales de quienes participan en las labores de limpieza y recolección de residuos, se otorgarán de manera gratuita 50 motocarros a integrantes de la asociación civil Ave Fénix.

Esta iniciativa tiene como propósito sustituir gradualmente el uso de vehículos de tracción animal, contribuyendo al rescate y protección de los caballos que actualmente son utilizados en estas actividades, mejorando la imagen urbana y el servicio de recolección de basura, además de ofrecer alternativas dignas y eficientes para las y los carretoneros del municipio.

Las unidades serán entregadas a agremiados de la asociación civil Ave Fénix, sin que tengan que cubrir costo alguno por los motocarros, quienes deberán cumplir con los siguientes requisitos: estar dentro del padrón de la asociación, contar con placas de circulación vigentes, tener licencia de conducir vigente y portar casco de seguridad.

Con estas acciones, el Gobierno de Texmelucan reafirma su compromiso con el bienestar animal, el fortalecimiento de los servicios públicos y el impulso de políticas públicas con sentido humano y social.

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