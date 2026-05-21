Cabildo de Puebla avala “Día Municipal Contra las Adicciones”

Durante la Vigésima Sesión Ordinaria de Cabildo, encabezada por el presidente municipal, Pepe Chedraui, las y los integrantes del grupo edilicio aprobaron diversos dictámenes y puntos de acuerdo en materia administrativa, financiera y social, en beneficio de las y los poblanos.

Como parte del orden del día, se aprobaron por unanimidad solicitudes de pensión, solicitudes de jubilación y solicitudes de pago por extinción de jubilación o pensión.

En materia administrativa, se aprobaron por mayoría de votos los lineamientos generales para llevar a cabo la inscripción, renovación, ampliación de especialidades o actualización de datos en el listado de contratistas y laboratorios de pruebas de calidad del municipio de Puebla; asimismo, se aprobaron por mayoría los lineamientos generales para llevar a cabo la inscripción, renovación o actualización de datos en el padrón de proveedores del municipio de Puebla.

Además, se aprobó por mayoría de votos el punto de acuerdo por el que se instituye el día 26 de junio de cada año como el “Día Municipal Contra las Adicciones”.

Relativo a temas financieros, se aprobó por mayoría de votos la Información Financiera del Ayuntamiento de Puebla, correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2026, e integrada por información contable, presupuestaria y programática. Además, fueron aprobadas las Actas de Cabildo correspondientes a la Décima Novena Sesión Ordinaria, del 15 de abril, y Vigésima Primera Sesión Extraordinaria, del 24 de abril, ambas de 2026.

También se dio lectura al Informe de la Noticia Administrativa y Estadística de la Administración Pública Municipal, del 1 al 30 de abril de 2026, así como al Informe Consolidado que presenta la Secretaría del Ayuntamiento, mediante el cual se da cuenta de diversos cumplimientos a resoluciones del Ayuntamiento de Puebla.

En Asuntos Generales, el cuerpo edilicio avaló el Punto de Acuerdo por el que se instruye a la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano para que realicen las inspecciones necesarias para que se cumpla con lo establecido en los artículos 1254, 1268 y 1344, así como el 1344 BIS del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla.

Así como el Punto de Acuerdo por el cual se aprueba sesionar en comisiones unidas de Atención y Protección a la Niñez y Protección Civil, que se realicen estudios, análisis y, en su caso, dictaminación de acciones y medidas preventivas orientadas a salvaguardar la integridad y seguridad de niñas y niños que se encuentren en los mercados municipales.

Finalmente, como parte de la Sesión, se aprobó la solicitud de licencia de Guadalupe Vanessa Lopez Silva y rindió protesta como regidora suplente Andrea Gómez Lecona.

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