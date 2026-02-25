Puebla e INM refuerzan atención a población migrante

El Gobierno de la Ciudad de Puebla llevó a cabo una reunión de trabajo con el Instituto Nacional de Migración (INM), Con el objetivo de consolidar el trabajo conjunto en materia de atención y bienestar de la población migrante.

En el encuentro participaron el titular de la Oficina de Representación del INM en Puebla, Alejandro Delgadillo Rodríguez, y el director de Gobernanza, Eduardo Morales Garduño, quienes intercambiaron puntos de vista sobre los principales retos y áreas de oportunidad en materia migratoria en el municipio.

Durante la reunión se compartió información general sobre los proyectos y esquemas de colaboración vigentes, así como sobre los mecanismos de coordinación interinstitucional que permiten dar seguimiento a acciones conjuntas en beneficio de este sector de la población.

Asimismo, se abordaron temas relacionados con la vinculación institucional para fortalecer programas de atención, protección civil y capacitación, con el propósito de establecer canales de comunicación permanentes, ágiles y eficientes entre las instancias involucradas.

Estas acciones forman parte de la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y del alcalde Pepe Chedraui de impulsar una gobernanza colaborativa con dependencias federales, a fin de contribuir al bienestar y a la atención integral de las personas migrantes que transitan o residen en la capital poblana.

