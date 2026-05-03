Proyectarán videomapping del 5 de Mayo en Palacio Municipal

Del 03 al 05 de mayo, el Gobierno de la Ciudad, llevará a cabo la proyección del videomapping “Puebla, 5 de Mayo” sobre la fachada del Palacio Municipal. Esta propuesta busca destacar el valor histórico de la gesta del 5 de Mayo mediante una puesta en escena que combina elementos visuales y sonoros para generar una experiencia inmersiva.

Cada función tendrá una duración de ocho minutos y se presentará en intervalos de media hora, de 19:30 a 22:00 horas. A través de secuencias animadas y efectos visuales, se resaltará el orgullo e identidad poblana, al tiempo que se fomenta la apropiación del espacio público como punto de encuentro para las familias.

La actividad será gratuita, lo que permitirá a poblanas, poblanos y visitantes disfrutar de este espectáculo en un entorno emblemático.

Con esta iniciativa, el Gobierno de la Ciudad fortalece su compromiso de promover actividades culturales que impulsen la convivencia social y mantengan viva la memoria histórica de Puebla.

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