Riña genera alarma y deja personas lesionadas en Acatzingo

Una riña entre varias personas se registró en el barrio de San Miguel, en el municipio de Acatzingo, lo que generó alarma entre habitantes de la zona y dejó a algunas personas con lesiones menores.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el conflicto escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación física, luego de un intercambio de palabras entre los involucrados, sin que hasta el momento se conozcan las causas del altercado.

La situación movilizó a residentes, quienes solicitaron apoyo a través de los números de emergencia.

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Tras el incidente, pobladores realizaron el llamado a las autoridades; sin embargo, señalaron que no hubo presencia de elementos de seguridad municipal durante el desarrollo de la riña, lo que generó inconformidad entre los habitantes.

Hasta el momento, ni autoridades ni vecinos han informado sobre las causas del conflicto, el número de personas involucradas o si hubo personas detenidas.

Editor: César A. García

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