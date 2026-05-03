Asesinan a adulto mayor en Santo Tomás Chautla; hay otro herido

Un hombre de la tercera edad fue privado de la vida la mañana del sábado en la junta auxiliar de Santo Tomás Chautla, al sur de la ciudad de Puebla, luego de ser atacado a balazos mientras conducía una camioneta.

De acuerdo con reportes policiales, los agresores, presuntamente a bordo de una motocicleta, interceptaron a la víctima y abrieron fuego en múltiples ocasiones, provocando que perdiera el control de la unidad y terminara impactándose contra un inmueble.

El occiso fue identificado como Jesús Z., de aproximadamente 65 años, quien presentaba diversas heridas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Paramédicos que acudieron al lugar únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue resguardada por elementos de la Policía Municipal, Estatal, así como personal del Ejército Mexicano, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes.

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Horas más tarde, en el mismo punto, se registró un segundo hecho violento cuando un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego, presuntamente derivado de una agresión entre particulares tras el homicidio inicial. La persona lesionada fue trasladada a un hospital para su atención médica.

De manera extraoficial, se dio a conocer que la víctima mortal era familiar del excandidato auxiliar Juan Manuel Zenteno, asesinado en 2025 en la zona de Zacachimalpa, por lo que autoridades no descartan que ambos casos pudieran estar relacionados.

Sin embargo, será la Fiscalía de Puebla la encargada de determinar el móvil del crimen conforme avancen las investigaciones.

Editor: César A. García

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