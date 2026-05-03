Puebla prevé habilitar cicloestaciones en nodos del Cablebús

El Gobierno de Puebla prevé habilitar cicloestaciones en los nueve “nodos de transferencia” del Cablebús, ya que el sistema de bicicletas públicas diseñado por la paraestatal Yankuilotl estará funcionando este año.

Así lo dio a conocer el coordinador de Gabinete estatal, José Luis García Parra, quien explicó que las estaciones o “nodos de transferencia” del Cablebús servirán para conectar distintos sistemas de movilidad.

Explicó que cada uno de ellos contará con una cicloestación y se ubicará a 500 metros de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), con el objetivo de ampliar las opciones de traslados urbanos.

El funcionario refirió que hace algunos años en Puebla se implementó un sistema de bicicletas públicas que no tuvo éxito porque no permitía traslados efectivos y seguros para sus usuarios, incluso que en su última etapa solo “unos cuantos los usaban de forma recreativa”.

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Para evitar situaciones similares, destacó que la paraestatal Yankuilotl ha desarrollado el sistema de bicicletas públicas al 100 por ciento, el cual contempla el diseño de la red de ciclovías por donde transitarán los usuarios, así como las cicloestaciones, las bicicletas, el software y la aplicación.

Destacó que, para este año, se prevé que comience a operar la red de bicicletas públicas incluso antes que la primera línea del sistema de transporte por cable.

“Lo más importante, independientemente del ahorro económico que tendrán las familias, es el ahorro de tiempos de traslado”, apuntó.

García Parra refirió que lo anterior forma parte del Sistema Integrado de Movilidad (SIM) de Puebla, con lo que se busca eficientar el servicio de transporte en la capital poblana, por lo que también se contempla unificar el pago mediante una sola tarjeta y articular servicios como el Cablebús, el metrobús, bicicletas públicas y las unidades convencionales.

Editor: César A. García

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