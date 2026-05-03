Infecciones intestinales aumentan 35% en Puebla durante abril

En Puebla, las infecciones intestinales debidas a protozoarios se dispararon 35 por ciento durante la segunda semana de abril, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal en su reporte de vigilancia epidemiológica hasta el 18 de abril, sin tomar en cuenta la última ola de calor que azotó la entidad.

Este tipo de enfermedades se transmite a través de agua o alimentos contaminados, los cuales provocan diarrea, náuseas y deshidratación, cuyos principales afectados son menores de edad.

Tan solo en la semana 14 del año en curso se contabilizaron 4 mil 202 nuevos casos de infecciones intestinales, es decir, hasta 25 casos por hora.

En lo que va del año se han registrado 58 mil 136 personas que tuvieron una infección intestinal, de las cuales 26 mil 807 son hombres y 31 mil 329 son mujeres.

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El estado de Puebla ocupa el tercer lugar con estos padecimientos en el país, por debajo del Estado de México con 105 mil 716 casos, seguido de Ciudad de México con más de 96 mil casos.

A nivel nacional se concentran 80 mil 172 casos en una semana atendidos por los hospitales del país.

A la par, se contabilizaron 58 mil 929 diagnósticos de infecciosas intestinales en lo que va del año, 4 mil 332 en la última semana.

En cuanto a intoxicación alimentaria bacteriana, en lo que va del año se contabilizaron 38 casos, 72 por ciento más que lo registrado en el mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, en la última semana en la que se realizó el análisis, no se registró ningún caso atendido por el personal médico.

Además, se registraron 18 casos de fiebre tifoidea, 200 por ciento más de lo registrado el año pasado.

Editor: César A. García

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