Choque en la Cuacnopalan-Oaxaca deja heridos y una persona prensada

Un grave accidente se registró la tarde de este martes a la altura del kilómetro 24 de la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca, después de que un camión de carga y una camioneta particular chocaran de manera violenta.

Testigos señalaron que una de las unidades intentó rebasar de frente, pero no se percató de la presencia de la otra unidad con la que impactó, dejando daños materiales.

De manera preliminar se informa de varios heridos, entre ellos al menos una persona que se encuentra prensada dentro de los fierros retorcidos de una de las unidades.

Al lugar de los hechos llegaron paramédicos y personal de rescate urbano, quienes realizan maniobras para liberar a la víctima y trasladar a los lesionados a hospitales cercanos.

El hecho vial generó que la circulación en la zona se encuentre parcialmente afectada, por lo que se pide a los automovilistas extremar precauciones y ceder el paso a las unidades de emergencia.

El accidente ocurrió en una zona de alta afluencia vehicular que conecta la capital oaxaqueña con el estado de Puebla, en la zona conocida como la “falla geológica”, por lo que se recomienda reducir la velocidad y manejar con cuidado.

Te recomendamos: