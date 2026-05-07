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jueves, mayo 7, 2026
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Vuelca unidad del transporte público en la Tehuacán–Tlacotepec de Díaz

Por:
Amaury Jiménez
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Autoridades no han informado el número total de heridos.

La volcadura de una unidad de transporte público sobre la carretera Tehuacán–Tlacotepec de Díaz, a la altura de la conocida curva de Pala, en el municipio de Coxcatlán, dejó como saldo un número todavía indeterminado de personas lesionadas durante la mañana de este jueves.

Los primeros reportes señalan que el conductor perdió el control en este tramo y la unidad terminó volcada a un costado de la cinta asfáltica, lo que generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad.

Paramédicos brindaron atención a los pasajeros afectados, mientras que elementos de la policía municipal realizaron labores de abanderamiento para prevenir otro percance debido a la reducción de carriles y al congestionamiento vehicular en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial el número total de lesionados ni las causas exactas del accidente.

Sin embargo, personal de auxilio continúa trabajando en el retiro de la unidad accidentada y en las maniobras correspondientes para liberar completamente la circulación.

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