PAN pide al IEE Puebla frenar actos anticipados de campaña

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla, Marcos Castro Martínez, lanzó un llamado al Instituto Electoral del Estado (IEE) para que intervenga y frene los actos anticipados de campaña por parte de diversos perfiles políticos.

En entrevista este jueves, el diputado del PAN señaló que es responsabilidad del organismo electoral vigilar el cumplimiento de la ley y garantizar que se respeten los tiempos legales establecidos para los procesos electorales.

Apuntó que, aunque el proceso electoral de 2027 no ha iniciado formalmente, el IEE debe pronunciarse de manera clara y contundente para evitar que la ciudad se sature de propaganda política fuera de los plazos permitidos.

“Lo que estamos haciendo es llamar a que la autoridad ponga orden. Queremos que haya limpieza visual, que la ciudad se vea en orden y que cada uno de los partidos asuma su responsabilidad”, sentenció.

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El legislador lamentó que, tras la salida de la anterior presidencia del organismo, el IEE parezca haber perdido presencia y capacidad de acción.

A la par, criticó que los actores políticos “avienten la pelota” a otras instancias cuando es el IEE quien tiene la facultad de investigar y regular estas conductas.

Castro Martínez enfatizó que la proliferación de anuncios no solo vulnera la equidad, sino que afecta la imagen urbana de la capital y los municipios.

Además, hizo hincapié en que ningún perfil, sin importar su filiación partidista, debe estar por encima de los calendarios electorales.

Editor: César A. García

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