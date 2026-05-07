Gobierno de Puebla reduce incidencia delictiva durante 2026

Con una política de cero corrupción y cero omisión, el Gobierno del Estado fortalece la seguridad y la reconstrucción del tejido social mediante acciones coordinadas con los tres órdenes de gobierno y en línea con la estrategia nacional de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

Puntualizó que su administración mantiene una postura firme contra cualquier acto de corrupción o protección a servidores públicos que incumplan la ley. “Cero complicidad, cero omisión, cero corrupción. Yo no voy a meter las manos al fuego por nadie que se corrompe. Somos un gobierno democrático y legítimo, solo tenemos a un patrón: ustedes, las y los poblanos”, señaló.

El gobernador informó que durante el primer trimestre de 2026 la entidad registró una reducción de 4.6 por ciento en la incidencia delictiva y una disminución de 40 por ciento en feminicidios, resultado de la estrategia permanente de seguridad y del trabajo coordinado entre instituciones federales, estatales y municipales.

Armenta Mier recordó la reciente detención de un presunto delincuente que operó durante más de 10 años en la entidad, hecho que demuestra la firmeza del gobierno estatal para actuar contra quienes vulneren la tranquilidad de las familias poblanas.

El gobernador explicó que los resultados derivan de una estrategia con planeación permanente y coordinación diaria mediante la Mesa de Seguridad, junto con la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Marina (SEMAR), fiscalías y Poder Judicial. Subrayó que Puebla trabaja de manera articulada con la Federación para garantizar estabilidad y bienestar social. “Estamos totalmente articulados con nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum”, puntualizó.

Asimismo, resaltó que la seguridad también implica atender las causas sociales mediante políticas públicas enfocadas en el deporte, la cultura, el arte y la juventud como herramientas para fortalecer la convivencia comunitaria y la reconstrucción del tejido social.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, señaló que la estrategia de seguridad mantiene resultados favorables gracias al trabajo continuo y coordinado; afirmó que ninguna región o sector permanece desatendido.

Informó que durante los primeros siete días del mes la entidad registra indicadores positivos en materia de seguridad y precisó que, ante eventos que requieren acciones operativas, las corporaciones actúan de manera inmediata y coordinada.

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