Puebla impulsa economía de migrantes con la marca Cinco de Mayo

El Gobierno del Estado, que encabeza el mandatario Alejandro Armenta, fortaleció la economía de las familias migrantes mediante una alianza estratégica entre el Instituto Poblano de Atención al Migrante (IPAM) y la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, la cual garantiza capacitación, financiamiento y mecanismos de comercialización internacional para impulsar la marca Puebla Cinco de Mayo en proyectos productivos con impacto entre las y los poblanos que regresan a la entidad.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que la colaboración técnica facilita que los migrantes en retorno inicien sus propios negocios con acompañamiento profesional en planes de negocio y acceso a recursos financieros. Esta estrategia busca capitalizar el potencial económico de la entidad ante un flujo de remesas que supera los tres mil 100 millones de dólares anuales. Con estas acciones, la administración estatal asegura que el talento y el esfuerzo de los paisanos encuentren un terreno fértil para prosperar en su tierra.

Destacó que un punto fundamental del acuerdo es la proyección de la marca Puebla Cinco de Mayo en las Casas de Representación ubicadas en la Unión Americana. Esta vitrina comercial permite que los productos locales alcancen nuevos mercados bajo la premisa de trascender fronteras. La sinergia institucional convierte la promoción y difusión de la identidad poblana en un motor de desarrollo económico para los pequeños y medianos productores.

En su intervención, el director general del IPAM, Felipe David Espinoza Rodríguez, subrayó la relevancia del convenio para promover los productos de la marca Cinco de Mayo en las Casas de Representación en Estados Unidos, ubicadas en Los Ángeles, California; Passaic, Nueva Jersey, y Nueva York. Asimismo, informó que se facilitará un padrón de empresarios migrantes para invitarlos a participar en la comercialización y anunció la programación del primer embarque para iniciar la operación en el extranjero.

En el acto participaron también el presidente municipal de Calpan, Vicente Sánchez Méndez; el titular de la Unidad de Gestión para el Desarrollo Integral del Migrante Poblano, Jesús Torreblanca Guzmán; la subsecretaria de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar Santa María; el titular del área Jurídica y Transparencia del IPAM, Luis Tiffaine Álvarez; el director de Apoyo y Protección de Migrantes, Arturo Cruz García, y el subdirector Jurídico Consultivo, José Manuel García Lira.

