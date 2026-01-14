SMDIF Puebla amplía atención educativa a niñas y niños en rezago

La presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, ha instruido al Centro de Día a ampliar la atención a niñas, niños y adolescentes que deseen regularizar o concluir sus estudios de nivel primaria y secundaria.

El sistema abierto de educación básica del DIF Puebla Capital se ofrece en las instalaciones del Centro de Día, ubicado en calle 14 A Sur número 3912, colonia Rincón Anzures; y tiene como objetivo impulsar el desarrollo integral, prevenir el trabajo infantil y generar oportunidades educativas y sociales.

Las clases se imparten en un horario escolar de 8:00 a 13:00 horas. A los estudiantes inscritos se les proporciona material didáctico, desayuno caliente, así como atención médica, psicológica y jurídica por parte del DIF Puebla Capital.

De acuerdo con la coordinadora educativa, también se realizan actividades recreativas y canalización a otras instituciones educativas para que las y los estudiantes continúen con su formación académica. Todos los servicios son totalmente gratuitos.

Para inscribirse al Centro de Día del DIF Puebla Capital, se requieren los siguientes documentos:

Acta de nacimiento (original y copia)

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (original y copia)

Boleta de calificaciones del último grado cursado

Dos fotografías tamaño infantil en blanco y negro (papel mate).

Identificación oficial con fotografía del padre, madre o tutor (original y copia).

Requisitos de edad:

Primaria: 10 años cumplidos

Secundaria: 15 años cumplidos y contar con certificado de primaria.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones del Centro de Día, ubicado en calle 14 A Sur número 3912, colonia Anzures, o comunicarse al teléfono 222 214 0000, extensiones 223 y 229, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

