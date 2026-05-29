Pepe Chedraui inicia rehabilitación vial de calle 44 Norte

Con el objetivo de brindar circuitos viales seguros que contribuyan a la mejora de la movilidad en la capital, el presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezó el inicio de los trabajos de rehabilitación vial de la calle 44 Norte en la colonia San Luis Gonzaga, en beneficio de más de 6 mil 300 ciudadanos.

En el marco del programa CallesAl100, el edil mencionó que la autoridad municipal trabaja en estrecha coordinación con la ciudadanía con la finalidad de que cada obra que se ejecute transforme de manera positiva el entorno urbano y fortalezca la conectividad entre las colonias de la capital.

“Mi compromiso es llevar obra pública de calidad a cada colonia, priorizando aquellas zonas que durante años esperaron atención, hoy estamos cumpliendo con resultados y acciones concretas”, precisó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Infraestructura, Movilidad y Servicios Públicos, Leobardo Rodríguez Juárez destacó que el trabajo coordinado entre el Cabildo y el Gobierno de la Ciudad permite consolidar proyectos de infraestructura con sentido social y visión de largo plazo.

“Pepe Chedraui es un hombre acostumbrado a dar resultados, su gobierno se caracteriza por trabajar cerca de las y los poblanos. Con obras como esta se construye una ciudad con mejor movilidad para todos. La rehabilitación vial impacta directamente en la calidad de vida de las familias poblanas”, comentó.

En su momento, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, informó que los trabajos contemplan labores de fresado, construcción de subrasante, base hidráulica, guarniciones, banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, rampas, colocación de bolardos, carpeta asfáltica, aplicación de señalética horizontal y vertical, así como acciones complementarias como la instalación de luminarias para garantizar mayor seguridad vial en la zona, lo anterior, en una superficie total de 4 mil 572 metros cuadrados.

“Vamos a intervenir una longitud total 289 metros y un ancho de vialidad de 9 metros para facilitar la circulación de automovilistas, motociclistas y rutas de transporte público”, puntualizó.

Cabe destacar que, con los trabajos de rehabilitación vial de la calle 44 Norte, se benefician a las y los habitantes de colonias como: El Porvenir, San Luis Gonzaga, El Cristo y Gregorio Ramos.

El alcalde Pepe Chedraui, a través del programa histórico de mantenimiento CallesAl100, continúa con el fortalecimiento de la infraestructura vial en Puebla Capital.

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