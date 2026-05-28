Puebla reforzará semáforos pluviales ante temporada de lluvias

Como parte de las acciones efectuadas para prevenir riesgos ante la temporada de lluvias en la capital poblana, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal Pepe Chedraui, reforzará la implementación de Semáforos Pluviales, en diversas zonas de la ciudad, identificadas como puntos de encharcamientos severos, a fin de evitar afectaciones a vehículos y riesgos para la población.

Mediante la coordinación entre las diferentes instancias de los tres órdenes de gobierno que integran el Comité Tláloc, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Dirección Municipal de Protección Civil, mantiene labores permanentes de monitoreo, supervisión e instalación de semáforos pluviales en vialidades identificadas como zonas de riesgo, con el objetivo de alertar oportunamente a la ciudadanía y fortalecer las acciones preventivas ante precipitaciones intensas.

En este sentido, durante el periodo comprendido del 14 de abril al 25 de mayo, se han colocado 28 semáforos y se han intervenido 22 puntos, lo que ha permitido que, durante las recientes lluvias registradas en el municipio, estos dispositivos alerten a automovilistas y peatones sobre el riesgo que representa transitar por encharcamientos.

Es importante mencionar que se busca fortalecer la estrategia de los semáforos pluviales, cuya primera etapa está enfocada en colocar la medición de los semáforos a nivel de piso a una altura de 50 centímetros.

Se llevará a cabo una segunda etapa, que consiste en añadir elementos de visualización vertical elevada, misma que garantizará que el conductor tenga una referencia visual a la distancia, incluso antes de aproximarse al Semáforo Pluvial.

Además, la Dirección de Protección Civil Municipal ha realizado 11 recorridos, supervisó 4 mil 586 metros, ha realizado cuatro acciones de capacitación a personal de voluntariado y ha realizado el mantenimiento de tres puntos de la Vía Segura. Asimismo, se han atendido nueve emergencias, de las cuales siete fueron por árboles caídos y dos por hundimientos.

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