Puebla destina mil 700 mdp para fortalecer el campo en 2026

El campo poblano se fortalece en 2026 con una inversión histórica de mil 700 millones de pesos, destinada a la implementación de 14 programas que beneficiarán a más de 275 mil productoras y productores de la entidad. El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, subrayó que su administración comprende la importancia de respaldar a las y los productores que carecen de recursos para sembrar sus hectáreas y enfrentan condiciones de pobreza alimentaria.

El titular del Ejecutivo estatal indicó que los gobiernos de la Cuarta Transformación de la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, atienden primero a las pobres sin descuidar las cadenas de valor; por ello resaltó la importancia de tecnificar el campo para que más de 400 mil familias productoras generen riqueza en sus campos.

“Pensamos en cómo organizamos a las y los productores directos para que salgan adelante. Es completamente distinta la visión; adquirimos maquinaria para que los productores que hoy puedan sembrar su hectárea”, enfatizó el gobernador.

En este contexto, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, destacó que entre las estrategias más relevantes destaca el programa Seguridad para el Campo, que este año representa una inversión de 400 millones de pesos y contempla servicios de mecanización en más de 200 mil hectáreas.

La titular de Agricultura y Desarrollo Rural señaló que para este año ya dispondrán de mil 824 equipos, entre los que sobresalen 220 tractores, 78 drones, maquinaria especializada, tres trilladoras, cuatro alzadoras de caña y mil 513 implementos agrícolas.

Como parte del Programa de Insumos Estratégicos para la Producción, a la fecha el gobernador Alejandro Armenta Mier ha encabezado siete eventos de entrega de apoyos al sector agropecuario, detalló la secretaria Ana Laura Altamirano, quien resaltó que se han distribuido 4 mil 952 paquetes de fertilizantes, equivalentes a 161.2 toneladas de insumos de alta calidad. Asimismo, enfatizó que a finales de junio se prevé concluir la entrega de semilla y fertilizante destinados a los cultivos poblanos.

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