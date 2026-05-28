Carlos Salcido y Cuauhtémoc Blanco participan en Summit 2026

El Summit 2026 de la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP) cerró con broche de oro una intensa jornada mundialista encabezada por Carlos Salcido y Cuauhtémoc Blanco.

En este sentido, el rector José Luis Sánchez Solá “El Chelís” agradeció su visita al Estadio Olímpico Ignacio Zaragoza, hoy casa de la UDEP, así como la inspiración y entrega que transmitieron a las mil seiscientas personas que se dieron cita en la cumbre de ‘El grito que nos une’.

La entidad se mantiene en el radar deportivo gracias al impulso del gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier. Además del trabajo de la secretaria del Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, quien también participó como ponente destacada y protagonizó un entrenamiento junto a la streamer Alana Flores.

Asimismo, los exjugadores de fútbol Carlos Salcido y Cuauhtémoc Blanco coincidieron en que la disciplina, la lucha y la pasión por alcanzar un sueño son valores que rompen cualquier frontera, mensaje que marcó el ritmo de la cumbre entre las y los invitados.

Durante esta última sesión saltaron a escena figuras como Jesús Ramírez y Andrea Rodebaugh; los futbolistas Oribe Peralta, Omar Esparza y Paco Flores; así como Rebeca Landa, Ángel García Toraño y Jorge Van Rankin. Mientras tanto, en el primer día participaron los exdirectores técnicos Ricardo La Volpe, Miguel Herrera, Raúl Gutiérrez y Andrés Lillini; las voces de Marion Reimers y Álvaro Morales; los destacados actores Alosian Vivancos e Ianis Guerrero; además de los influencers de la Kings League Alex Montiel, Alana Flores, Natalia MX, Moisés Dabah y Alexis “El Chino” Silva.

Cabe destacar que, durante dos días, las y los asistentes vivieron charlas magistrales e interacción directa con las y los ponentes, quienes compartieron experiencias de alto nivel, analizaron jugadas emblemáticas, respondieron preguntas y convivieron con el público mediante firmas de autógrafos.

Además, jóvenes de las 17 juntas auxiliares apostaron su talento en el tryout o “captación de talento” encabezado por el rector. De igual forma, la UDEP realizó visorias mediante el Sistema Triple A, donde las y los participantes demostraron sus habilidades en dinámicas deportivas y tuvieron acceso a convivencias y firmas de autógrafos con las y los invitados especiales.

El estudiante de la UDEP, Edgar Noé Santiago, destacó el beneficio del Summit al señalar que es un evento importante y de los más esperados, además de agradecer al gobernador por las experiencias que fortalecen su formación y el impulso al deporte, mientras que la estudiante de “La Franja Teca”, Abigail, agradeció la oportunidad de asistir desde Tecamachalco y resaltó la motivación que genera en quienes practican deporte y la posibilidad de combinar formación académica y actividad deportiva.

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