Armenta entrega entrega módulos de maquinaria en la Mixteca

Con la entrega de Módulos de Maquinaria para el campo en Tepexi de Rodríguez, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que en Puebla se rescata la producción agrícola, se erradica la pobreza alimentaria y se fortalece la riqueza comunitaria.

Al señalar que hoy el campo cuenta con herramientas y apoyos que antes no existían para las y los productores, el titular del Ejecutivo recordó que durante años las familias campesinas perdían sus cosechas para pagar la renta de tractores; sin embargo, actualmente se apoya directamente con tractores y herramientas que facilitan el trabajo en el campo.

Explicó que su administración impulsa el valor agregado a la producción primaria para promover que los frutos aumenten su valor comercial y destacó el trabajo coordinado con universidades e institutos para desarrollar proyectos de acuerdo con las vocaciones agrícolas de cada región. Asimismo, el gobernador Alejandro Armenta Mier reiteró que el fertilizante se entrega de manera directa y eficiente.

“Va de la fábrica al productor ‘sin milpa’”, puntualizó, al subrayar que el insumo no permanece en bodegas para evitar pérdidas. Alejandro Armenta Mier informó que este año se atenderán a 150 mil productores con la siembra de 200 mil hectáreas mediante 10 tractores, además del pago de diésel, tractorista y barbecho. También resaltó la construcción de 78 jagüeyes para fortalecer la producción de temporal y 23 caminos que impulsarán el desarrollo regional.

El gobernador destacó que, en una inversión sin precedentes, este año se destinarán mil 700 millones de pesos para otorgar valor agregado a los productos del campo y cumplir con el principio de “Por el bien de todos, primero los pobres”. Durante el evento, señaló que actualmente la piña destinada al mezcal ya no se vende barata, sino que se transforma para generar mayores ingresos para las familias productoras. “En esta región son campeones de mezcal y eso es economía”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, destacó el rescate de superficie de temporal mediante la entrega de módulos de maquinaria que permitirán trabajar durante los 365 días del año. Detalló que se entregaron 436 apoyos equivalentes a más de 2 mil 600 sacos de fertilizante de alta calidad, definidos mediante diagnósticos técnicos sobre los nutrientes que requieren los cultivos de la región.

Además, se distribuyeron mil 845 sacos de semilla de sorgo y, como parte del Programa Seguridad para el Campo, se entregaron cuatro tractores para alcanzar un total de 10, un dron y 44 implementos para la microrregión 29. Subrayó que estas acciones responden a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la soberanía alimentaria y adelantó que esta es la primera etapa de apoyos, ya que posteriormente se destinarán recursos para mujeres rurales y productores mezcaleros.

El presidente municipal de Tepexi de Rodríguez, Humberto Bolaños del Rosario, agradeció los apoyos destinados al campo, sector que por años fue considerado un gasto y no una fuerza que alimenta a Puebla y a México. “Usted, sí le invierte al campo para sembrar vida y cosechar esperanza”, expresó el alcalde, quien también reconoció la importancia de la obra comunitaria, la apertura de la Casa Carmen Serdán y la planta tratadora de agua para rescatar el río Axamilpa con respaldo estatal.

En este marco se entregaron 17 certificados de validación a productores participantes en el Concurso Nacional de Marcas de Mezcal y Destilados Mexicanos 2026, certamen en el que Puebla obtuvo 91 medallas de 112. El productor Nazario Robles, quinta generación de mezcaleros, recibió dos medallas, una Gran Oro y una Plata, y agradeció el impulso otorgado por el Gobierno del Estado a esta industria.

Como parte del Programa de Obra Comunitaria, se otorgaron 24 certificados por 7.4 millones de pesos para proyectos de agua, educación y calles. Además, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) entregó apoyos alimentarios a personas adultas mayores y con discapacidad.

Las y los productores Yolanda Francisco Javier y Othón García agradecieron la entrega de fertilizante y tractores que permitirán elevar la productividad agrícola. Doris Romero recibió recursos de obra comunitaria para construir la barda perimetral de la Telesecundaria Rembrandt de la localidad de Tula, mientras que Yolanda Ginez y Griselda Carrera obtuvieron apoyos alimentarios para fortalecer la nutrición de sus familias

Te recomendamos: