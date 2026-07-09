Congreso destaca beneficios del cooperativismo para las MIPyMES

Con el propósito de promover modelos de desarrollo económico que fortalezcan a las y los productores poblanos, el Congreso del Estado, a través de la diputada Ana Laura Gómez Ramírez, fue sede de la conferencia “Cooperativas como Caso de Éxito”, impartida por el economista, consultor internacional y maestro en sociología, José Luis Rhi-Sauri.

Al dar la bienvenida, la diputada Ana Laura Gómez Ramírez señaló que el cooperativismo representa una alternativa probada para multiplicar esfuerzos, fortalecer el trabajo colectivo y generar beneficios compartidos, al colocar a la comunidad como eje central del desarrollo económico.

“El cooperativismo nos ofrece multiplicar lo que podemos lograr trabajando en conjunto. Hoy es momento de retomarlo para fortalecer a productoras y productores que permitan generar más casos de éxito en Puebla”, expresó.

La diputada subrayó que cerca del 95 por ciento de las unidades económicas del país corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que consideró indispensable orientar los esfuerzos institucionales hacia este sector, reconociendo el talento y la calidad de los productos elaborados por manos poblanas.

Gómez Ramírez subrayó que el Congreso del Estado mantiene un compromiso permanente con la construcción de políticas públicas que impulsen el mercado interno, favorezcan el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y generen oportunidades para quienes producen en las distintas regiones de Puebla.

La legisladora destacó que, mediante un ejercicio de parlamento abierto, se construyó la iniciativa de la Ley Kilómetro Cero y la Ley de Economía Circular, ambas concebidas como herramientas para fortalecer el desarrollo sostenible, incentivar el consumo local y consolidar un entorno económico que beneficie directamente a las y los productores poblanos.

Durante el evento, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del Estado, Víctor Gabriel Chedraui, coincidió en que el cooperativismo constituye una estrategia para impulsar el desarrollo regional, fortalecer las economías locales y generar riqueza compartida, mediante el trabajo coordinado entre autoridades, productores y sectores sociales.

A la conferencia asistieron el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado; la subsecretaria de Industria y Comercio, Mónica Eloina Barrientos Sánchez; la subsecretaria de Fomento Empresarial, Dafne Gaspar Santamaría; así como productores, representantes del sector académico y cooperativistas.

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