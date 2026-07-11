Sheinbaum reconoce a agrupamiento “Yumare” por apoyo a Venezuela tras terremotos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió y reconoció al agrupamiento “Yumare” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el apoyo brindado al pueblo de Venezuela tras los terremotos del 24 de junio, y destacó que su participación reveló que México es un país solidario, fraterno y humanista.

“Ustedes mostraron el verdadero rostro de México, un México solidario, fraterno y profundamente humanista, un México que entiende que ninguna vida es ajena y que el dolor de un pueblo hermano también nos convoca porque esa es la esencia del pueblo de México: no dejar a nadie atrás, no abandonar a quien nos necesita“, expresó la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas desde la Plataforma del Centro Estratégico Militar de Acopio en Zumpango, Estado de México.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que el agrupamiento, integrado por 264 elementos y 18 binomios canófilos, logró el rescate de dos personas y dos canes, la recuperación de 92 cuerpos y realizó 2 mil 59 consultas médicas durante su misión en Venezuela.

La presidenta entregó condecoraciones al valor heroico, mérito militar, distinción militar y al desempeño a los elementos del agrupamiento, y recordó que servir a la patria es también servir a la humanidad. Sheinbaum agradeció el recibimiento de Venezuela a los militares mexicanos y la entrega de “Laika”, una pastor belga de 6 meses que se sumará al Ejército Mexicano.

La embajadora de Venezuela en México, Stella Marina Lugo Betancourt, agradeció el apoyo de México desde el primer momento de la tragedia, con el envío de tres aviones de las Fuerzas Armadas, una brigada de 264 hombres y mujeres, y 18 caninos.

Además, México envió más de 70 toneladas de despensas, insumos y herramientas vía aérea y marítima; distribuyó más de 13 toneladas de medicamentos y realizó una cirugía de emergencia exitosa a un militar venezolano en un quirófano móvil del Ejército Mexicano; y entregó ocho plantas de luz industriales fotovoltaicas o de combustible.

Durante el acto, el comandante del agrupamiento entregó a Sheinbaum una carta de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, y la presea “Héroe de Venezuela de primera clase”, el máximo reconocimiento del país sudamericano por la asistencia y ayuda humanitaria.

La presidenta destacó que dos miembros de protección civil de Venezuela llegarán a México con los canes “Sol” y “Sara” para ser capacitados por el Ejército Mexicano en búsqueda y rescate. Sheinbaum subrayó que la misión fue también un mensaje para el mundo de que la cooperación entre naciones sigue siendo posible.

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