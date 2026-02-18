Sheinbaum recibe a delegación canadiense para fortalecer vínculos comerciales

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con el ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, y el ministro de Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald, como parte del seguimiento al acuerdo de entendimiento suscrito previamente con el primer ministro Mark Carney.

A la reunión también asistió una delegación de más de 400 empresarios canadienses que visitan el país para estrechar relaciones comerciales.

Durante poco más de una hora, la mandataria mexicana conversó con los funcionarios y representantes del sector privado sobre temas relacionados con la relación comercial bilateral y el fomento de mayores inversiones canadienses en México.

Para continuar el acuerdo de entendimiento con Canadá, la presidenta de México, @Claudiashein, recibió a integrantes del gabinete del primer ministro, Mark Carney. En Palacio Nacional, conversó con los ministros de Comercio, Dominic LeBlanc, y Agricultura y Agroalimentación,… pic.twitter.com/moyrO1eAUM — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 18, 2026

Acompañaron a Sheinbaum el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la secretaria de Energía, Luz Elena González; la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, Altagracia Gómez; y la titular del Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.

En su conferencia matutina previa al encuentro, Sheinbaum adelantó que la reunión serviría para escuchar y dar seguimiento a los acuerdos establecidos con Carney durante su visita a México meses atrás. Señaló que los empresarios canadienses participan en una jornada de vinculación no solo con el gobierno, sino también con empresarios mexicanos, para explorar oportunidades de inversión en el país.

