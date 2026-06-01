“México ya cambió”, afirma Sheinbaum a dos años de su triunfo electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “México ya cambió” y afirmó que nada ni nadie detendrá la transformación del país, durante un acto realizado en el Monumento a la Revolución.

Ante miles de simpatizantes, convocó a realizar asambleas informativas en plazas públicas a partir de la próxima semana para difundir que la soberanía nacional no admite injerencias extranjeras.

Asimismo, sostuvo que México es un país libre, democrático e independiente, y afirmó que las decisiones nacionales corresponden exclusivamente al pueblo y no a gobiernos extranjeros.

Durante su informe por dos años de su triunfo electoral, destacó que su administración ha mantenido estabilidad económica, crecimiento de la inversión extranjera y reducción del desempleo.

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La jefa del Ejecutivo también aseguró que la Estrategia Nacional de Seguridad ha permitido reducir 49 por ciento los homicidios dolosos y 20 por ciento los delitos de alto impacto en el país.

Respecto a la relación con Estados Unidos, reiteró que México mantendrá la colaboración bilateral, pero insistió en la necesidad de frenar el tráfico ilegal de armas y el consumo de drogas.

En materia social, destacó los Programas para el Bienestar, aumentos salariales, avances en educación, salud, vivienda y apoyos directos para las comunidades indígenas y afromexicanas.

Finalmente, afirmó que continuará defendiendo la soberanía nacional y aseguró que mantendrá su compromiso con los principios de honestidad, democracia y apoyo al pueblo mexicano.

A dos años del triunfo: honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria. Ciudad de México https://t.co/yxpKyUV2FX — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 31, 2026

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