Avión regresa a EU por dispositivo Bluetooth llamado “bomba”

Un avión de United Airlines que cubría la ruta entre Newark y Palma de Mallorca tuvo que regresar de emergencia después de que un dispositivo Bluetooth fuera identificado con la palabra “bomba”.

La aeronave despegó desde Estados Unidos con destino a España, pero aproximadamente dos horas después, cuando sobrevolaba el océano Atlántico, inició el retorno por una alerta de seguridad.

De acuerdo con testimonios de pasajeros, la tripulación ordenó apagar todos los dispositivos Bluetooth a bordo luego de recibir instrucciones emitidas por las oficinas centrales de la compañía aérea.

Asimismo, los auxiliares de vuelo advirtieron que la medida respondía a una situación que comprometía la seguridad del vuelo y señalaron que el incumplimiento obligaría a regresar al aeropuerto.

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Tras varias solicitudes realizadas por la tripulación del avión y un último aviso dirigido a los pasajeros, al menos dos dispositivos permanecieron activos, situación que llevó a los pilotos a retornar.

Según reportes especializados, la alerta se originó porque uno de los dispositivos Bluetooth había sido renombrado con la palabra “BOMB”, término que podía ser detectado por equipos cercanos.

Después del aterrizaje en Newark, los pasajeros evacuaron la aeronave con sus teléfonos y pasaportes, mientras personal de seguridad realizaba una inspección para descartar cualquier riesgo.

Las autoridades concluyeron que no existía ningún artefacto explosivo y señalaron como responsable a un adolescente de 16 años, quien fue detenido y enfrentaría consecuencias legales.

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