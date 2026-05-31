PSG se proclama bicampeón de la UEFA Champions League

El París Saint-Germain se proclamó bicampeón de la UEFA Champions League tras vencer al Arsenal en la tanda de penaltis durante la final disputada en el Puskás Aréna.

El conjunto dirigido por Luis Enrique se impuso 4-3 desde los once pasos después de que el encuentro terminara empatado 1-1 tras el tiempo reglamentario y la prórroga.

El Arsenal tomó ventaja apenas al minuto 6 con una anotación de Kai Havertz, resultado que mantuvo durante gran parte del partido frente al conjunto parisino.

Sin embargo, el PSG igualó el marcador al minuto 66 mediante un penalti convertido por Ousmane Dembélé, luego de una falta provocada por Christian Mosquera.

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Con el empate persistente durante la prórroga, el título se definió en la serie de penaltis, donde el fallo de Gabriel Magalhães en el décimo disparo resultó decisivo.

La victoria permitió al PSG conquistar su segunda Liga de Campeones consecutiva y consolidarse entre los pocos clubes que han logrado defender el título continental.

Además, el equipo parisino completó una temporada exitosa tras sumar este trofeo al campeonato de la Ligue 1 conquistado previamente en el fútbol francés.

Por su parte, el Arsenal prolongó su historial sin títulos europeos y volvió a perder una final, dos décadas después de caer ante el FC Barcelona en su primera aparición.

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