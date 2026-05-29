Alertan por fraudes en compra de boletos para el Mundial 2026

A través de su unidad de inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Cibernética emitieron recomendaciones sobre la compra de boletos para la Copa del Mundo 2026, debido a la cantidad de estafas que pudieran ocasionarse.

El interés de los usuarios por adquirir boletos de los partidos que tendrán sede en México incrementa con el comienzo del Mundial. Esta situación es aprovechada por los delincuentes cibernéticos, quienes se dedican a realizar fraudes y operan mediante identidades falsas.

Por lo general, estos ciberdelincuentes crean logotipos, fotografías, usando paletas de colores y estilos gráficos que imitan a la página oficial. También generan publicidad masiva en redes sociales y correos electrónicos con ventas supuestamente exclusivas.

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Evita fraudes en la compra de boletos para la #CopaMundialFIFA2026. ⚽



La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, #SSPC y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, @SSC_CDMX, alertan sobre páginas falsas y ofertas engañosas. https://t.co/gFpPqjNPZO pic.twitter.com/kaEQ1Oj79D — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) May 28, 2026

En estos portales falsos se solicitan datos personales como nombre completo, dirección, número de tarjeta bancaria y códigos de confirmación.

Estas plataformas cuentan con ganchos como “últimos boletos disponibles” con el fin de engañar y hacer parecer que hay un flujo constante de compras.

Por lo anterior, las autoridades informan sobre el riesgo e invitan a la ciudadanía a tener cuidado con la compra de sus boletos.

Editor: Juan David Moreno Saldaña

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