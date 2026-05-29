Meta anuncia funciones exclusivas de pago en sus plataformas

Meta anunció el lanzamiento de nuevos planes de suscripción de pago para sus principales aplicaciones: WhatsApp, Facebook e Instagram, una estrategia con la que busca diversificar sus ingresos más allá de la publicidad y fortalecer sus servicios impulsados por inteligencia artificial.

Los nuevos servicios llevaran el nombre de “Plus” y ofrecerán funciones exclusivas para los usuarios que decidan pagar una cuota mensual. De acuerdo con la compañía, Facebook Plus e Instagram Plus tendrá un costo aproximado de 3.99 dólares mensuales, alrededor de 69 pesos mexicanos, mientras que WhatsApp tendrá un costo aproximado de 2.99 dólares, aproximadamente 51 pesos.

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Entre las novedades que incluirán estas versiones premium destacan herramientas avanzadas, estadísticas amplias, mayor alcance para creadores de contenido y nuevas funciones para las historias.

En caso de WhatsApp Plus, los usuarios podrán acceder a stickers exclusivos, más chats fijados, y temas personalizados para la aplicación.

Además, Meta confirmo que también comenzara a probar nuevos planes de inteligencia artificial bajo la marca de “Meta One”, los cuales ofrecerán accesos a herramientas más avanzadas para la generación de imágenes, videos y automatización.

Los primeros ensayos de estas suscripciones iniciaran en algunos países de América Latina y Asia durante las próximas semanas.

La empresa dirigida por Mark Zuckerberg, aseguró que la funciones básicas de Facebook, Instagram y WhatsApp seguirán siendo gratuitas, aunque los nuevos planes estarán enfocados en usuarios, creadores y negocios que busquen herramientas más completas dentro de las plataformas.

Editor: Arturo Medina

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