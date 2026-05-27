Bad Bunny dará voz a un personaje en Toy Story 5

El cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a sus seguidores tras confirmarse se participación en la nueva película de Toy Story 5, la nueva entrega de la exitosa franquicia de Pixar y Disney que llegará a los cines en junio de 2026.

De acuerdo con la información revelada por Pixar, el intérprete puertorriqueño dará voz a un nuevo personaje llamado “Pizza con Lentes de Sol”, un juguete descrito como misterioso, relajado y con estilo peculiar.

Además, Bad Bunny participara tanto en la versión en inglés como en el doblaje en español en Latinoamericano y España.

La aparición del cantante marcará uno de los cameos más inesperados de la franquicia, pues el juguete formará parte de la comunidad de juguetes olvidados que viven lejos de la recamará de Bonnie. Aunque Pixar aún mantiene en secreto gran parte de la trama, se adelantó que la historia abordará el choque entre los juguetes tradicionales y la tecnología moderna.

En esta nueva aventura regresaran los personajes clásicos como Woody, Buzz Lighyear y Jessie, mientras que la película será dirigida por el director Andrew Stanton, cineasta reconocido por trabajos como Finding Nemo y WALL-E.

Con esta participación, Bad Bunny continúa ampliando su carrera en Hollywood, luego de aparecer en producciones como Bullet Train y Happy Gilmore 2.

Editor: Arturo Medina

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