Han descubierto más de mil especies marinas en el último año

Científicos de Ocean Census descubrieron mil 121 nuevas especies marinas durante el último año, en lo que representa uno de los mayores avances recientes en la exploración de los océanos.

Entre los hallazgos destacan:

Tiburón fantasma: Extraña especie marina descubierta en el Mar del Coral. Es un pariente lejano de los tiburones y rayas actuales, con un linaje evolutivo de más de 400 millones de años. Vive en aguas profundas y posee un aspecto pálido y ojos grandes adaptados a la oscuridad.

Gusano castillo de cristal (Dalhousiella yabukii): Gusano poliqueto hallado frente a Japón a casi 800 metros de profundidad. Vive dentro de esponjas de vidrio, estructuras translúcidas hechas de sílice que parecen esculturas de cristal.

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In a landmark third year for the Ocean Census, we announce the discovery of 1,121 new marine species in a single year – a 54% increase in annual species discovery.



Dive into the discovery: https://t.co/hmHVApHNl2 pic.twitter.com/DgBDIldUAz — Ocean Census (@oceancensus) May 19, 2026

Esponja de vidrio: Organismo marino con un esqueleto formado por sílice, similar al vidrio. Habita en grandes profundidades y sirve de refugio para diversas especies marinas, como el gusano castillo de cristal.

Esponja carnívora “bola de la muerte”: Nueva especie encontrada en la fosa de las Islas Sandwich del Sur. A diferencia de otras esponjas, captura pequeños organismos para alimentarse, comportándose como un depredador.

Gusano cinta: Especie descubierta en Timor Oriental con gran interés biomédico. Produce toxinas y compuestos químicos que podrían ayudar en investigaciones sobre enfermedades como el alzhéimer y la esquizofrenia.

Erizos de mar: Nuevos ejemplares fueron encontrados en zonas profundas del océano. Son animales cubiertos de espinas que ayudan a mantener saludables los fondos marinos.

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During the #SouthSandwichIslands expedition, our science team were treated to some beautiful views, thanks to the cameras on @SchmidtOcean's remotely operated vehicle. Check out this footage from the expedition 👇 https://t.co/CFpFr3bA6j — Ocean Census (@oceancensus) January 14, 2026

Anémonas: Organismos marinos parecidos a flores que viven adheridos a rocas o corales. Algunas de las nuevas especies halladas habitan en ambientes extremos de gran profundidad.

Camarón descubierto cerca de Marsella: Nueva especie encontrada en aguas cercanas a Francia, demostrando que aún existen especies desconocidas incluso en regiones consideradas bien exploradas.

Molusco hallado frente a la costa británica: Especie recién identificada en aguas del Reino Unido, lo que evidencia que el océano todavía guarda numerosos secretos biológicos.

Wow, what a year 2025 was for Dr Michelle Taylor at the @@EssexLifeSci !



She spoke to @BBCNews about her role in the groundbreaking @oceancensus and @SchmidtOcean expedition which captured the first footage of a baby colossal squid.https://t.co/OW2okqnEtx pic.twitter.com/4fSGRX8Dnh — University of Essex (@Uni_of_Essex) January 5, 2026

Las expediciones oceánicas como las realizadas por Ocean Census también ayudan a mejorar las tecnologías de exploración submarina, incluyendo robots, sensores y vehículos no tripulados capaces de resistir la presión de las profundidades. Estos avances permiten acceder a zonas antes inalcanzables y recopilar datos más precisos sobre la temperatura, la química del agua y las condiciones del ecosistema marino.

Asimismo, los científicos subrayan que el estudio del océano profundo es clave para entender mejor el planeta en su conjunto, ya que los mares regulan el clima, almacenan gran parte del carbono global y albergan una biodiversidad aún poco conocida. Por ello, insisten en la importancia de continuar con la exploración y la protección de estos ambientes frente a amenazas como la contaminación y la sobrepesca.

Editor: Edgar Espinoza

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