Inicia en México la temporada de desove de tortugas marinas

En las costas de México inició la temporada de desove de tortugas marinas, con la llegada de seis de las siete especies que existen a nivel mundial a playas de Oaxaca, Nayarit, Baja California, Michoacán y Quintana Roo: laúd, verde, caguama, lora, golfina y carey.

El periodo de incubación dura de seis a ocho semanas, por lo que el nacimiento y liberación de crías ocurre entre julio y noviembre.

Las autoridades, como la Secretaría de Turismo, invitaron a la ciudadanía a vivir la experiencia de manera responsable, respetando las reglas de cada espacio.

Para observar la arribada de manera responsable, las autoridades recomendaron hacerlo por medio de guías y prestadores de servicios autorizados, respetando y valorando la vida marina para garantizar la continuidad de su ciclo biológico.

¡Inició la temporada de desove de tortugas marinas en México! 🐢



🌊 Ya sea en Oaxaca, Nayarit, Baja California, Michoacán, Quintana Roo, sus paradisíacas playas te esperan para conectar con la naturaleza con la liberación de crías de tortugas marinas. En nuestras costas, se… pic.twitter.com/OejDwMbrQs — SECTUR México (@SECTUR_mx) May 23, 2026

Llegan 11 mil tortugas golfina a Santuario Playa Escobilla

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) informó que 11 mil 290 hembras de tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) llegaron al Santuario Playa Escobilla, Oaxaca, durante los primeros cinco días de monitoreo, marcando el inicio de la temporada 2026-2027.

Para mitigar los riesgos de depredación y saqueo, pobladores de la comunidad de La Escobilla colaboraron en la reubicación estratégica de los nidos, garantizando el resguardo seguro de este fenómeno natural.

En las labores de monitoreo, protección y vigilancia participaron personal técnico de la Conanp, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Guardia Nacional y habitantes de las comunidades de Guapinole y Barra del Potrero.

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