Decomisan en Brasil 200 mil estampas falsas del Mundial

Agentes de la Policía Civil de Río de Janeiro, Brasil, decomisaron cerca de 200 mil estampas falsificadas del tradicional álbum de la firma Panini correspondiente al Mundial de Fútbol de 2026, así como camisetas y gorras apócrifas de la selección brasileña.

El operativo se realizó el jueves por la noche en Nova Iguaçu, una ciudad en la periferia norte de Río, donde los oficiales detectaron la mercancía dentro de un autobús estacionado.

Imágenes difundidas por la policía muestran pilas de estampas sobre una mesa junto a camisetas amarillas de la selección. No se reportaron personas detenidas durante el operativo.

El material decomisado, que según las autoridades estaba destinado a abastecer redes de venta informal en distintos sectores de la ciudad aprovechando la alta demanda entre coleccionistas y aficionados, fue puesto a disposición del área especializada en propiedad intelectual y delitos comerciales para su análisis pericial y posterior destrucción.

“Todo el material incautado será sometido a análisis forenses y, posteriormente, será destruido“, informó la institución. “La investigación continúa en curso para identificar a los responsables de la fabricación y distribución de la mercancía falsificada”, añadió.

🚨 @PCERJ apreende mais de 200 mil figurinhas falsificadas da Copa do Mundo 2026 na Baixada



Material seria distribuído na capital e Região Metropolitana; também foram apreendidas centenas de camisas da Seleção Brasileira.



Itens serão inutilizados após perícia. pic.twitter.com/mbPsKiCd9o — Governo do RJ (@GovRJ) May 22, 2026

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