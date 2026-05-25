Detectan persona con miasis por gusano barrenador en Morelos

La Secretaría de Salud de Morelos confirmó la detección de un caso de miasis humana por gusano barrenador en la entidad, correspondiente a un hombre residente de la zona metropolitana del estado.

El paciente, que presentaba condiciones clínicas de vulnerabilidad, permaneció bajo supervisión médica y epidemiológica, fue dado de alta hospitalaria. Tras la identificación del padecimiento, autoridades federales y estatales activaron protocolos de atención médica, vigilancia epidemiológica, control sanitario y monitoreo preventivo.

Personal especializado realizó verificaciones sanitarias y evaluaciones preventivas en el entorno del paciente, además de reforzar acciones informativas sobre higiene y atención oportuna de heridas cutáneas.

Las autoridades estatales subrayaron que la miasis humana no representa un riesgo de contagio generalizado para la población y reiteraron que el padecimiento puede prevenirse con medidas básicas de higiene, cuidado adecuado de heridas y atención médica temprana.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Morelos (Sedagro) informó que mantiene operativos de vigilancia y control del gusano barrenador del ganado. Las acciones incluyen barridos sanitarios, trampeo, inspecciones en puntos de movilización pecuaria y capacitación a productores para fortalecer la detección oportuna y las medidas de control.

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