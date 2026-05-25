Comisión del Congreso aprueba reforma para fortalecer el combate a la corrupción

La Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción del Congreso, que preside la diputada Kathya Sánchez Rodríguez, aprobó el proyecto de dictamen por el que se reforma la Ley del Sistema Anticorrupción, a fin de establecer que el Comité Coordinador Estatal deberá emitir un informe anual que contenga los avances, resultados y propuestas de mejora derivadas del ejercicio de sus funciones y contemplar las acciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva.

El proyecto de dictamen por el que se reforma la fracción X del artículo 9 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla también contempla que el informe se redactará en lenguaje claro y accesible para la ciudadanía y se difundirá a través de la Plataforma Digital Estatal, garantizando su disponibilidad y accesibilidad a toda la población.

Por otra parte, el órgano colegiado avaló el proyecto de acuerdo para exhortar al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, para que garantice el establecimiento, integración, conexión y adecuado funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal a que hacen referencia las fracciones XIII y XIV del artículo 9, y el artículo 49 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla, con el fin de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en la entidad.

El proyecto de dictamen aprobado durante la sesión fue elaborado con la propuesta de la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala, mientras que el proyecto de acuerdo se realizó con base en el punto presentado de forma conjunta por la legisladora Leonela Jazmín Martínez Ayala y el legislador Elías Lozada Ortega.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas Kathya Sánchez Rodríguez, Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez y María Fernanda de la Barreda Angon, así como los diputados Marcos Castro Martínez y Rosalío Zanatta Vidaurri.

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