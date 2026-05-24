Instalan Consejo Municipal de Morena en Puebla capital

El gobernador Alejandro Armenta Mier encabezó este domingo la instalación del Consejo Municipal de Morena en Puebla capital, un órgano integrado por liderazgos y posibles aspirantes rumbo a las elecciones de 2027.

El evento, celebrado en el Centro Expositor de Los Fuertes, sirvió como el arranque de la maquinaria electoral que operará el próximo año en el municipio.

El mandatario estuvo acompañado por la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Olga Lucía Romero Garci-Crespo, y el presidente del Consejo Estatal, Andrés Villegas Mendoza.

Entre los integrantes que rindieron protesta destaca el alcalde de Puebla, Pepe Chedraui Budib, quien a su vez se incorporó formalmente a los comités seccionales del partido guinda.

Desde Puebla, en la Instalación del Consejo Municipal en Defensa de la Transformación, respaldamos a nuestra presidenta, la Dra. @Claudiashein. 🤝🏼🇲🇽



A quienes hoy tienen una responsabilidad gracias a @PartidoMorenaMx, les llamamos a honrar los principios de no robar, no mentir y… pic.twitter.com/QmghrPsPwO — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) May 24, 2026

Asimismo, se sumaron Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación; Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar.

Así como Gabriela Sánchez Saavedra, secretaria de Juventud y Deporte; y Rafael Moreno Valle Buitrón, director general de la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI).

Durante su mensaje, el gobernador Alejandro Armenta detalló que para este año su gobierno pavimentará 3 mil calles y rehabilitará 70 avenidas principales en la capital.

Además, el titular del Poder Ejecutivo hizo un llamado a los 849 Comités Seccionales del municipio para coordinarse directamente con el Gobierno del Estado y fungir como enlaces del programa de Obra Comunitaria.

El Consejo Municipal de Morena tendrá como encomienda fortalecer la base de la militancia uniendo a presidentes y secretarios de sección, además de coordinar las brigadas de campo y la defensa del proyecto de la “Cuarta Transformación” en colonias y juntas auxiliares.

Editor: Renato León

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