San Andrés Cholula lanza programa de reciclaje en escuelas

Lupita Cuautle, presidenta municipal de San Andrés Cholula, dio el banderazo de inicio del programa de reciclado en instituciones educativas “Escuelas Sostenibles con Rumbo”, con el propósito de fomentar entre la comunidad escolar la cultura de la separación adecuada de residuos, así como promover hábitos responsables sobre cuidado del medio ambiente.

En su mensaje, la edil hizo énfasis sobre el papel que cada persona desempeña en la protección del planeta, al señalar que son los hábitos y la educación los que permiten generar mayor conciencia y reducir el impacto ambiental. Asimismo, subrayó la importancia de separar correctamente los desechos para disminuir la cantidad de contaminantes y basura que llegan a los rellenos sanitarios, además de impulsar, a través de fundaciones, la creación de espacios de esparcimiento y deporte.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Francisco Rafael Osorio Coatl, informó que mediante esta iniciativa se busca reducir hasta un 20 por ciento de los residuos que llegan al relleno sanitario, separando materiales como el PET, aluminio, plástico y papel de archivo, contribuyendo a reducir la contaminación y aprovechar materiales reutilizables.

Detalló que la convocatoria permanece abierta para que las instituciones de nivel secundaria y bachillerato del municipio participen en el programa.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal impulsa la participación social y la conciencia ambiental para construir un San Andrés Cholula más limpio y sostenible.

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