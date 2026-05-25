Alejandro Marcovich, ex de Caifanes, permanece en coma

Alejandro Marcovich, músico argentino nacionalizado mexicano y miembro fundador de la legendaria banda Caifanes, se encuentra en coma en el área de terapia intensiva después de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) la noche del martes 19 de mayo, informó su familia el viernes 22 de mayo en un comunicado.

El documento, firmado por su esposa Gabriela Martínez y sus hijos Béla y Diego, señala que el guitarrista de 65 años fue trasladado de urgencia al hospital, que se encuentra “en buenas manos de médicos especialistas” acompañado por su familia, y que el pronóstico es reservado.

“Lamentamos informarles que el pasado martes, el músico Alejandro Marcovich fue trasladado de urgencia al hospital. Se encuentra en coma (…) Está en buenas manos de especialistas, junto a su esposa y sus dos hijos”, se lee en el texto.

La Sociedad de Autores y Compositores de México expresa su solidaridad y deseos de pronta recuperación para Alejandro Marcovich, músico, guitarrista, arreglista y socio de nuestra institución.



Nos unimos a las muestras de cariño, oraciones y buenos deseos de colegas, amigos y… pic.twitter.com/m8HF04Ha4Q — SACM México (@SACM_Oficial) May 23, 2026

La familia indicó que, por este motivo, el músico no podrá asistir a las fechas de conciertos ya pactadas hasta nuevo aviso, y agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y los buenos deseos para que mejore su salud, confiando en su pronta recuperación.

Tras conocerse la noticia, la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) compartió en X un mensaje de solidaridad y deseos de pronta recuperación.

Marcovich fue miembro fundador de Caifanes de 1989 a 1995 y anteriormente integró Las Insólitas Imágenes de Aurora. Hasta el día de hoy, los fanáticos del rock mexicano entonan clásicos como “La Negra Tomasa” y “Mátenme porque me muero”.

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