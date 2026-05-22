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viernes, mayo 22, 2026
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Lanzan gas lacrimógeno en concierto de Ricky Martin en Montenegro

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Durante el concierto en Montenegro, donde el cantante Ricky Martin daba inicio a su gira por Europa Ricky Martin Live”, un asistente del público lanzó gas lacrimógeno al escenario.

El incidente ocasionó que el espectáculo tuviera que ser detenido de manera repentina, mientras el equipo de seguridad alejaba a los asistentes del lugar.

Como parte de las medidas de seguridad, el artista y su equipo tuvieron que abandonar el escenario después de lo ocurrido, mientras que el personal de seguridad intervenía para garantizar la seguridad del público.

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Aunque el equipo de Ricky Martin recomendó cancelar el concierto, una vez que las autoridades controlaron la situación, el cantante puertorriqueño decidió regresar y continuar con la presentación.

Asimismo, informó que no habrá ningún cambio en las fechas programadas para su gira, incluyendo también sus próximos conciertos en el continente y otras presentaciones internacionales previstas para los próximos meses.

Editor: Juan David Moreno Saldaña

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