Actriz de Ginny Weasley abandona nueva serie de Harry Potter

La nueva serie de Harry Potter sufre su primera baja importante, incluso antes de su estreno oficial. La actriz infantil Gracie Cochrane, quien interpreta a Ginny Weasley, en la primera temporada dejará el proyecto y no regresará para la segunda temporada.

De acuerdo con un comunicado compartido por la familia de la actriz, la decisión fue tomada debido a “circunstancias imprevistas”. Aunque sí aparece en la primera temporada, HBO confirmó que el personaje será recasteado para las próximas entregas de la serie.

“Su tiempo en el mundo de Harry Potter ha sido realmente maravilloso y está profundamente agradecida con Lucy Bevan y con todo el equipo de producción por haber creado una experiencia agradable e inolvidable”, expresó la familia de la joven actriz.

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La salida de Gracie Cochrane ocurre justo cuando la obra de J. K. Rowling genera una gran expectativa entre los fanáticos. La primera temporada se basará en “Harry Potter y la piedra filosofal” y tiene como previsto estrenarse en diciembre 2026.

El cambio de actriz cobra relevancia porque el personaje de Ginny Weasley tendrá un papel más importante en la segunda temporada, inspirada en “Harry Potter y la cámara secreta”, en la cual el personaje se vuelve clave.

Editor: Arturo Medina

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