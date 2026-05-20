SEDIF Puebla lleva Circo de Valores y Unión Familiar a escuelas

Con el propósito de acercar espacios de sano esparcimiento, promover valores y fortalecer el bienestar emocional de la niñez poblana, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) extendió el Circo de Valores y Unión Familiar a planteles educativos de nivel básico, donde alumnas y alumnos de primaria disfrutaron espectáculos llenos de alegría, humor y mensajes positivos. Esta estrategia es respaldada por la presidenta del Patronato del organismo, Ceci Arellano, en aras de fomentar actividades que fortifiquen el tejido social.

Como parte de esta iniciativa, el Grupo Francisco Atayde visitó los centros escolares “Profr. Gregorio de Gante” y “Niños Héroes de Chapultepec”, donde niñas y niños participaron activamente y con entusiasmo en actos cómicos, además de presentaciones artísticas que despertaron sonrisas, imaginación y convivencia entre compañeros.

Estas acciones corresponden a la visión humanista del gobernador Alejandro Armenta y coinciden con el enfoque social de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien prioriza entornos sanos, recreativos y formativos para las nuevas generaciones.

El Circo de Valores y Unión Familiar continuará su recorrido los días lunes 25 y martes 26 de mayo en nuevos planteles educativos. En tanto, las funciones seguirán abiertas al público de miércoles a domingo hasta el 31 de mayo en Boulevard Norte, entre Prolongación de la 18 Poniente y Avenida 15 de Mayo, en la colonia Villas San Alejandro.

Te recomendamos: