Bety Sánchez entrega premios del Sorteo Predial 2026

Al entregar los premios del Sorteo Predial 2026, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, agradeció la confianza que la gente ha depositado en su Gobierno, y muestra de ello fue la participación en esta actividad que se traduce en mejores servicios para la ciudadanía.

Este martes 19 de mayo, el Ayuntamiento de Zacatlán entregó los premios correspondientes al Sorteo Predial 2026. En total, fueron entregadas 10 motonetas y 12 pantallas de 75 pulgadas.

En su mensaje, la presidenta municipal comentó que con la confianza de la gente al pagar el predial, el Ayuntamiento puede ofrecer servicios de mejor calidad, por lo que reiteró su gratitud a las y los ciudadanos que cumplen con este pago.

Asimismo, las y los ganadores reconocieron el trabajo del Ayuntamiento, así como su compromiso para cumplir con la palabra empeñada.

“Estaba trabajando y la verdad no creía, hasta le colgué a la señorita; luego me volvieron a marcar, recibí la llamada, me dijeron que había ganado una moto y fue una gran sorpresa”, dijo María Luisa Huerta González.

De la misma forma, María Elena Herrero Calva agradeció el entusiasmo de la alcaldesa para apoyar a la gente. Mencionó que la llamada para notificarle que ganó una moto fue una sorpresa para ella, pero insistió en que está contenta.

Te recomendamos: