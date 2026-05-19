Cuautlancingo pide certeza jurídica en límites con Puebla

El presidente municipal Omar Muñoz hizo un respetuoso llamado al Congreso del Estado de Puebla para avanzar en la definición de los límites territoriales entre Cuautlancingo y Puebla, con el objetivo de brindar certeza jurídica y administrativa a las y los ciudadanos de ambas demarcaciones.

El exhorto se realizó durante una caminata correspondiente al programa “Día del Pueblo”, llevada a cabo en la zona de la Calzada Zavaleta, donde el edil recorrió el área para escuchar de manera directa las inquietudes y necesidades de ciudadanos y comerciantes.

Durante la jornada, habitantes y comerciantes de la zona se acercaron al edil para externar diversas problemáticas relacionadas con la delimitación territorial, situación que ha generado incertidumbre entre vecinos y comerciantes.

En ese contexto, el edil señaló que durante administraciones anteriores la zona permaneció en el abandono institucional, situación que permitió que el municipio de Puebla ampliara su presencia y control administrativo sobre espacios que históricamente corresponden a Cuautlancingo.

Asimismo, reiteró la importancia de que exista una definición clara y legal de los límites territoriales, a fin de garantizar una adecuada atención a la ciudadanía, recuperar la presencia institucional de Cuautlancingo y fortalecer el orden administrativo para beneficio de la población.

“Hacemos un llamado al Congreso del Estado de Puebla para que se puedan definir de una vez los límites territoriales. Este llamado es muy respetuoso para llevar dignidad a cada espacio que le corresponde a Cuautlancingo”, aseveró.

De la misma manera, hizo patente su disposición para trabajar de manera coordinada e institucional con las autoridades, siempre en el marco del diálogo y la concordia.

“Quiero ser muy claro: no buscamos confrontaciones ni conflictos entre gobiernos o representantes del sector empresarial. En Cuautlancingo creemos en el diálogo, en la coordinación institucional y en la construcción de acuerdos que den certeza a la ciudadanía”, enfatizó Omar Muñoz.

Finalmente, hizo un llamado a la población para no dejarse confundir por información incorrecta o versiones imprecisas que puedan generar incertidumbre: “Nuestro gobierno mantendrá comunicación permanente y atención directa para orientar a la ciudadanía, privilegiando siempre la estabilidad, el orden y la certeza jurídica.

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